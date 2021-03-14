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    Експрезидент Польщі записав відеозвернення перед операцією на серці

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    Лех Валенса звернувся до народу перед операцією на серці - Експрезидент Польщі записав відеозвернення перед операцією на серці
    Лех Валенса звернувся до народу перед операцією на серці

    Лех Валенса звернувся до нації з проханням помолитися за нього перед госпіталізацією

    Колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса перед операцією на серці записав відеозвернення.

    Валенса оприлюднив його у facebook.

    «Я не знаю, якою буде воля небес, але з нею завжди доводиться погоджуватися. Помоліться за мене», – написав Валенса під відео.

    «Я готовий до двох основних наслідків. Не знаю, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаю, чи зустрінемося ми взагалі. Я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу», – сказав Валенса.

    Як пише Super Express, Валенса в неділю, 14 березня був присутній на недільній месі.

    За даними польського ЗМІ, в кардіостимуляторі експрезидента вибухнув один з електродів. Крім того, добігає кінця термін батареї на пристрої, яку необхідно міняти раз к декілька років, проте провід, що розірвався, дуже ускладнює ситуацію. Валенса хворіє на діабет.

    Лех Валенса – польський дисидент і борець з комуністичним режимом. У 1983 році він був удостоєний Нобелівської премії миру. Валенса – один із засновників і лідерів руху «Солідарність». Він став президентом Польщі в 1990 році. На виборах 1995 року він поступився у другому турі Александру Кваснєвському.

    Теги: здоров'я Польща президент
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