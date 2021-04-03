На Полтавщині почав діяти жорсткий карантин
Карантин на Полтавщині діятиме до 17 квітня
З 3 по 17 квітня у Полтавській області почали діяти посилені карантинні обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.
Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.
В області заборонили:
- прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень «на виніс»;
- обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
- роботу закладів культури та проведення масових заходів;
- роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів – займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
- продаж товарів з адресною доставкою;
- надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
- діяльність по ремонту та обслуговуванню техніки;
- роботу перукарень та салонів краси
- Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з Covid-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.
Як працює транспорт:
- міжобласні та внутрішньообласні перевезення – центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
- громадський транспорт у місті – можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
- залізничні перевезення – вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.
Зазначимо, Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл.
Також у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.
До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.
Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.
Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.
Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.