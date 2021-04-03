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    На Полтавщині почав діяти жорсткий карантин

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    У Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ - На Полтавщині почав діяти жорсткий карантин
    У Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ

    Карантин на Полтавщині діятиме до 17 квітня

    З 3 по 17 квітня у Полтавській області почали діяти посилені карантинні обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

    Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

    В області заборонили:

    • прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень «на виніс»;
    • обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
    • роботу закладів культури та проведення масових заходів;
    • роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
    • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів – займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
    • продаж товарів з адресною доставкою;
    • надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
    • діяльність по ремонту та обслуговуванню техніки;
    • роботу перукарень та салонів краси
    • Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з Covid-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.

    Як працює транспорт:

    • міжобласні та внутрішньообласні перевезення – центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
    • громадський транспорт у місті – можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
    • залізничні перевезення – вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.

    Зазначимо, Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл.

    Також у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

    До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

    Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

    Теги: громадський транспорт навчання Полтавщина карантин транспорт перевезення коронавірус
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