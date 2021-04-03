На Полтавщині почав діяти жорсткий карантин

У Полтавській області заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ

Карантин на Полтавщині діятиме до 17 квітня

З 3 по 17 квітня у Полтавській області почали діяти посилені карантинні обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

В області заборонили:

прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень «на виніс»;

обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).

роботу закладів культури та проведення масових заходів;

роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів – займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;

продаж товарів з адресною доставкою;

надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;

діяльність по ремонту та обслуговуванню техніки;

роботу перукарень та салонів краси

Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з Covid-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.

Як працює транспорт:

міжобласні та внутрішньообласні перевезення – центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.

громадський транспорт у місті – можна перевозити тільки сидячих пасажирів.

залізничні перевезення – вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.

Зазначимо, Чернігів посилює карантин: спецперепустки у транспорті та закриття шкіл.

Також у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.