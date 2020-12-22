Прибирають рекламу та довбають лід. Як Харків готується до прощання з Кернесом (фото)

Комунальні служби міста весь день довбають лід, посипають доріжки, завішують дзеркала, прибирають рекламу

Завтра у Харкові відбудеться похорон Геннадія Кернеса. Місто сьогодні весь день готується до прощання з мером. Завтра в місті оголошено жалобу, а прощальні заходи триватимуть понад 8 годин. І на цей час кілька центральних вулиць Харкова перекриють. Спочатку Кернеса відспівають у соборі, далі - церемонія прощання в Оперному театрі. Сьогодні в місті довбають лід, посипають доріжки, завішують дзеркала, прибирають рекламу.

Про це повідомляє ТСН.

У фойє театру триває генеральне прибирання. Комунальники облаштовують місце, де стоятиме труна та місця для сидіння для близьких та рідних очільника Харкова. Окреме місце виділили для симфонічного окрестру, також буде струнний квартет.

На державних прапорах на центральному вході вже висять жалобні стрічки – цим шляхом заходитимуть почесні гості, для пересічних харківян залишать боковий вхід.

У Благовіщенському соборі теж тривають приготування. Ввечері тіло Геннадія Кернеса мають привезти сюди. Тут четверо флористів оформлюють місце для труни – білі та червоні троянди, гвоздики та гілки ялин. На відспівуванні будуть лише найближчі.

Також коммунальники працюють на міському кладовищі №2, де збираються поховати померлого мера. Там прибирають Алею видатних харків'ян та вхід на кладовище. Робітники вручну копають могилу в промерзлій землі. Для цього обрали місце поруч із Алеєю загиблих воїнів часів Другої світової війни. Могила мера Харкова буде поруч із похованням Євгена Кушнарьова, вбитого 14 років тому на полюванні.

У продавців квітів та вінків гаряча пора - ледве встигають із великими замовленнями. Вулиці поблизу місць прощання перекриють, тож харків'яни вже готуються до великих заторів.

Похорон міського голови транслюватимуть онлайн.

Так, відспівування відбудеться вранці о 07:00 у Благовіщенському соборі. Захід триватиме три години. Прощання організують у фойє Харьківського академічного театру опери та балету від 09:00 до 13:00. Похорон буде на кладовищі №2 о 13:30.

Церемонію прощання з Кернесом охоронятимуть близько пів тисячі правоохоронців. Напередодні ввечері до Харкова прибув літак з тілом Кернеса.

Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.