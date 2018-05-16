Порошенко і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі

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Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером

Сторони обговорили питання, пов’язані з партнерством України та НАТО

Президент України провів зустріч зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

Про це повідомляє сайт президента України.

Повідомляється, що Порошенко та Волкер обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість розгортання миротворчої місії на його окупованій частині.

Президент України на спецпредставник США наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників.

Також сторони обговорили питання, пов’язані з партнерством України та НАТО, а також співпрацею США та України.

Зазначається, що Порошенко та Волкер приділили увагу енергетичній безпеці з урахуванням ризиків, які несе російській проект «Північний потік-2».

Раніше повідомлялося, що Волкер зустрівся із сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти.

Напередодні Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.

Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України.