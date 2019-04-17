Порошенко і Зеленський за п’ять днів витратили понад 140 млн – «Чесно»



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Про витрати між 19 і 31 березня кандидати, які вийшли до другого туру, будуть звітувати вже після виборів

Чинний президент, як і в першому турі, фінансує свою виборчу кампанію самостійно

Фінансові звіти кандидатів у президенти України свідчать про те, що протягом п'яти днів виборчої кампанії в другому турі Петро Порошенко вклав у виборчу кампанію 100 млн гривень, а його опонент Володимир Зеленський - 44,6 млн. Про це повідомляє в середу, 16 квітня, громадський рух «Чесно», який проаналізував дані НАЗК про прибутки та видатки кандидатів з 7 по 13 квітня.

Відзначається, що Порошенко, як і в першому турі, фінансує свою виборчу кампанію самостійно. За п'ять днів він вклав у кампанію ще 100 млн гривень. В «Чесно» стверджують, що з урахуванням першого туру, Порошенко витратив на кампанію вже більш як 500 млн гривень.

Кампанію Зеленського в другому турі на 100% фінансувала партія «Слуга народу».

«Всього в період з 7 по 13 квітня партія переказала до виборчого фонду Зеленського 45 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

За два тури виборів Володимир Зеленський офіційно зібрав близько 147 млн гривень.

За п'ять днів кампанії у Зеленського витратили майже всі зібрані кошти (крім 8500 гривень), а у Порошенка залишилося 2,9 млн.

Серед витрат зазначено, що обидва кандидати оплатили по 16 млн гривень за телерекламу на ТРК «Україна».

Також Порошенко заплатив 540,17 тисяч гривень ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» за ведення там передвиборної агітації. Чесно зазначає, що, ймовірно, це була оплата за захід з його участю 14 квітня.

Повідомляється, що про витрати між 19 і 31 березня кандидати, які вийшли до другого туру, будуть звітувати вже після виборів. У цих звітах буде інформація про витрати кандидатів від 14 до 21 квітня.

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