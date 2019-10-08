Представництво НАТО в Україні підтримало «формулу Штайнмаєра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В НАТО закликають Росію «у повному обсязі виконати свої зобов'язання»

У представництві Північноатлантичного альянсу в Україні підтримали зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включно з розведенням військ та погодженням «формули Штайнмаєра».

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області.

«НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод всіма сторонами. Також ми відмітили, що минулого тижня відбулось погодження «формули Штайнмаєра» у Тристоронній контактній групі. Це може призвести до повної імплементації Мінських угод», - заявив голова Представництва НАТО в Україні.

Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію «у повному обсязі виконати свої зобов'язання».

«Ми підтримуємо всі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості та можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання», - підкреслив Вінніков.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

До слова, прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

Джерело: Громадське