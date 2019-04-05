Зеленський може назвати ключову п’ятірку своєї команди на дебатах



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Кандидат на пост президента Володимир Зеленський Фото: Главком

Зеленський «чітко зазначив», що представить своїх кандидатів на ключові посади до кінця другого туру

Кандидат на пост президента Володимир Зеленський може представити своїх кандидатів на ключові посади в державі під час дебатів із чинним главою держави Петром Порошенком.

Таку думку висловила радниця Зеленського Ірина Венедіктова, пише «Укрінформ».

«Володимир Зеленський чітко зазначив, що це буде до кінця другого туру. Давайте почекаємо до кінця другого туру. Я думаю, що якраз на дебатах ви почуєте прізвища так само», - сказала Венедіктова.

При цьому політконсультант Дмитро Разумков зазначив, що у штабі Володимира Зеленського наполягають на проведенні дебатів перед другим туром виборів на стадіоні «Олімпійський», щоб якомога більша аудиторія могла бути присутньою на них.

«Я думаю, що цей майданчик дає можливість більшій аудиторії бути присутньою на дебатах. Не просто подивитися, а брати участь. Це непогана позиція, але, я думаю, що це не є ключовим питанням. Я думаю, що якщо ми відкриті всі перед суспільством, то маємо... не в студіях це проводити. Революції теж робилися не в приміщеннях», - сказав він в ході круглого столу.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського у п'ятницю о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.