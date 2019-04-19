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    Порошенко покине студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко покине студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: ukrinform.ua

    Розмова запланована на 22:10, тому президент покине студію в 21:50

    Президент України у п’ятницю проведе телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Про це він повідомив на теледебатах у студії «Суспільного».

    Він наголосив, що має міжнародну телефонну розмову.

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    «Я маю повідомити, що сьогодні одразу після 22:00 у мене міжнародна телефонна розмова. Я скажу з ким. З державним секретарем США Майком Помпео.

    Президент зазначив, що покине студію на 10 хвилин раніше.

    «Вона (телефонна розмова, - ред.) в мене відбудеться в 22:10. Тому, щоб встигнути доїхати, я маю о 21:50 покинути студію», - додав він.

    Як повідомлялось, модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук попередила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

    Вже завершилася зустріч кандидатів на НСК «Олімпійський».

    О 21:00 почалися дебати на «Супільному».

    Як повідомила телеведуча, Володимир Зеленський не прийшов на національні дебати.

    Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

    Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

    Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

    Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24%  (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

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