Порошенко сьогодні зустрінеться із своїми нардепами, щоб обговорити подальші плани



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22 квітня прихильники Петра Порошенка зібралися біля Адміністрації президента

Зустріч президента з фракцією БПП запланована на 18:30

Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП «Солідарність».

Про це повідомляють ЗМІ. Наразі відомо, що президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.

За даними джерел, зустріч Порошенка з депутатами фракції в БПП відбудеться о 18:30 в партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві. Інші подробиці зустрічі поки не повідомляються.

У той же час нардеп від БПП Іван Винник відзначив, що на зустрічі з Порошенком можуть погодити подальші дії фракції.

«Я не знаю, які точно питання будуть обговорюватися. Я очікую почути, як діючий президент збирається надалі боротися за політичну кар'єру своєї політичної сили. Ми почули, що він збирається захищати народ України. Я хотів би, щоб до цих слів було більше сформульовано і деталізоване наповнення, що буде робити Петро Олексійович і що, на його думку, має робити його фракція», - додав Винник.

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Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку своїм прихильникам, які ввечері 22 квітня зібралися біля Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві та заявив, що його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову».

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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