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    Порошенко сьогодні зустрінеться із своїми нардепами, щоб обговорити подальші плани

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    22 квітня&nbsp;<span>прихильники Петра Порошенка зібралися біля Адміністрації президента&nbsp;</span> - Порошенко сьогодні зустрінеться із своїми нардепами, щоб обговорити подальші плани
    22 квітня прихильники Петра Порошенка зібралися біля Адміністрації президента 

    Зустріч президента з фракцією БПП запланована на 18:30

    Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП «Солідарність».

    Про це повідомляють ЗМІ. Наразі відомо, що президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.

    За даними джерел, зустріч Порошенка з депутатами фракції в БПП відбудеться о 18:30 в партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві. Інші подробиці зустрічі поки не повідомляються.

    «Я не знаю, які точно питання будуть обговорюватися. Я очікую почути, як діючий президент збирається надалі боротися за політичну кар'єру своєї політичної сили. Ми почули, що він збирається захищати народ України. Я хотів би, щоб до цих слів було більше сформульовано і деталізоване наповнення, що буде робити Петро Олексійович і що, на його думку, має робити його фракція», - додав Винник.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку своїм прихильникам, які ввечері 22 квітня зібралися біля Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві та заявив, що його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову».

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. 

    ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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