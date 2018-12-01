Білий дім хоче відрядити на зустріч із росіянами Болтона
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Адміністрація президента США запропонувала Росії продовжити контакти через Болтона
Представники адміністрації США після скасування президентом Трампом зустрічі на саміті G20 з президентом РФ Путіним запропонували продовжити контакти, назвавши зі свого боку кандидатуру радника президента США з нацбезпеки Болтона.
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.
«Запропоновано з обох боків продовжити контакти, у тому числі з самим Болтоном», – заявив Ушаков.
На уточнювальне запитання, з чийого боку була ініціатива таких контактів, Ушаков відповів: «Від американців». Водночас, він не сказав, коли може постати питання про нову зустріч президентів Росії і США.
Як повідомлялося, в Аргентині триває саміт G20. Саміти за участю 20 найрозвиненіших країн світу проходять для обговорення актуальних глобальних питань регулярно з 2008 року. На нинішньому саміті американський президент Дональд Трамп відмовився зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним через події в Керченській протоці.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.
Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.
«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.
Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.
Джерело: Укрінформ