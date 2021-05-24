Уряд поки не знає, що робити з польотами над Білоруссю

В уряді обговорюють, що робити з рейсами білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Кабінет міністрів України зараз вивчає питання щодо польотів українських авіакомпаній через повітряний простір Білорусі. Чи будуть забороняти польоти над Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair, в уряді поки не вирішили. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на два джерела в Кабміні.

«Засідання Кабміну поки ніякого немає. Питання обговорюється, але що буде вирішено, поки в процесі», – сказав один зі співрозмовників видання.

Також в уряді обговорюють, що робити з рейсами білоруської авіакомпанії «Белавіа», чи забороняти її літакам літати в Україну. Остаточного рішення з цього питання в Кабміні також немає.

23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

Зокрема, можливі заходи можуть включати:

припинення польотів над Білоруссю;

заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;

блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Сьогодні 24 травня у Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів. Як повідомили білоруські ЗМІ, на літаку шукали вибухівку.



