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    Уряд поки не знає, що робити з польотами над Білоруссю

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    Кабмін поки не проводить засідання щодо білоруського питання, але різні ідеї обговорюються&nbsp; - Уряд поки не знає, що робити з польотами над Білоруссю
    Кабмін поки не проводить засідання щодо білоруського питання, але різні ідеї обговорюються 
    Фото: Уніан

    В уряді обговорюють, що робити з рейсами білоруської авіакомпанії «Белавіа»

    Кабінет міністрів України зараз вивчає питання щодо польотів українських авіакомпаній через повітряний простір Білорусі. Чи будуть забороняти польоти над Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair, в уряді поки не вирішили. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на два джерела в Кабміні.

    «Засідання Кабміну поки ніякого немає. Питання обговорюється, але що буде вирішено, поки в процесі», – сказав один зі співрозмовників видання.

    Також в уряді обговорюють, що робити з рейсами білоруської авіакомпанії «Белавіа», чи забороняти її літакам літати в Україну. Остаточного рішення з цього питання в Кабміні також немає.

    23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

    Зокрема, можливі заходи можуть включати:

    • припинення польотів над Білоруссю;
    • заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;
    • блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

    Сьогодні 24 травня у Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів. Як повідомили білоруські ЗМІ, на літаку шукали вибухівку.

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    Теги: Білорусь санкції літак Белавіа повітря уряд Роман Протасевич
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    Уряд поки не знає, що робити з польотами над Білоруссю