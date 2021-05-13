Посли G7 закликали уряд швидко вирішити питання управління «Нафтогазом»

У своїй заяві посли G7 висловили стурбованість тим, що Кабінет міністрів не досяг узгодженого рішення з наглядовою радою «Нафтогазу»

Наразі наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки

Посли країн «Великої сімки» (G7) закликали Кабінет міністрів швидко вирішити питання управління НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в заяві на сторінці британського головування в групі послів G7 в Twitter.

У своїй заяві посли висловили стурбованість тим, що Кабінет міністрів, будучи головним акціонером НАК, не досяг узгодженого рішення з наглядовою радою «Нафтогазу» яке б дозволило їй виконувати свої обов'язки незалежно.

«Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, який відображає заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, і продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів», – йдеться в заяві.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Згодом члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.