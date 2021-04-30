Згідно з рішенням уряду, з 30 квітня членів наглядової ради мали поновити на посадах, але не більше ніж на шість місяців

Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня

Члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подають у відставку. Про це у п'ятницю пізно ввечері повідомляється на сайті компанії.

«Сьогодні всі члени наглядової̈ ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової̈ ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року», – йдеться у заяві.

Зазначається, що наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування компанії.

«Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі. Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня», – резюмується у повідомленні.

Як відомо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 28 квітня достроково припинив повноваження незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу» Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клер Споттісвуд і представників держави в наглядовій раді – Наталії Бойко, Юлії Ковалів і Роберта Бенш. Згідно з рішенням уряду, з 30 квітня їх мали поновити на посадах, але не більше ніж на шість місяців.

Представники держави в наглядовій раді – Бойко, Ковалів і Бенш теж мали знову виконувати свої обов’язки з 30 квітня, але не більш ніж шість місяців.

Нагадаємо, ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Напередодні США озвучили жорстку заяву щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

Кабмін у свою чергу заявив, що «держкомпанії належать державі».