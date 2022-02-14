Посол Франції в Україні закликав своїх співвітчизників запастися їжею та водою

Посол Франції в Україні звернувся до співгромадян через можливе вторгнення Росії

Посол Франції не закликав громадян покинути Україну

Посол Франції в Києві Етьєн де Понсен закликав співвітчизників, які перебувають на території України, запастися їжею, водою та теплим одягом через напружену ситуацію в країні. Про це йдеться в офіційній заяві дипломата.

При цьому посол Франції не закликав громадян покинути країну.

«Але на даному етапі (у неділю, 13 лютого вдень) ми не даємо загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, покинути країну», – заявив посол.

За словами політика, минулі дні так і не призвели до очікуваної деескалації.

«Тому ми вирішили покращити наші поради щодо подорожей. Тепер ми радимо французьким відвідувачам відкласти «всі поїздки в Україну» (а не лише «необхідні поїздки»). Прикордонні зони категорично не рекомендується відвідувати)», – звернувся він до громадян через загрозу Росії.

Посол закликав співвітчизників до підвищеної пильності та порадив мати напоготові всі особисті документи.

«Рекомендуємо вам для практичних цілей підготувати запаси води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак вашого автомобіля повний», – додав він.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

«У зв'язку із змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну», – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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