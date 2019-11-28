Кулебу в лікарні провідав водій, який разом із ним потрапив у ДТП (фото)



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Микола Кулеба показав фото з лікарні після ДТП

Микола Кулеба сподівається, що «все згодом буде добре»

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який постраждав у аварії під Києвом, подякував за підтримку всіх небайдужих.

Про це він написав у Facebook.

Омбудсмен повідомляє, що його прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП.

«З моменту страшного ДТП пройшло чотири дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре. З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Щиро дякую всім за підтримку та молитву!», - написав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Повідомлялося, що загрози життю Миколи Кулеби немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка, перші дані слідства вказують на вину Миколи Кулеби у ДТП.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Миколі Кулебі.