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    Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)

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    Такої потужної повені в країні не бачили останні сто років - Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)
    Такої потужної повені в країні не бачили останні сто років
    Фото з відкритих джерел

    Для порятунку людей, які постраждали від негоди, задіяні вертольоти

    У новозеландському Кентербері через повені оголошено надзвичайний стан, влада евакуювала сотні людей. Про це інформує Stuff.

    На регіоні випали найсильніші за останні сто років дощі, через що рівень води в річках піднявся та було зруйновано три мости. Влада закрила 19 доріг, школи та офіси.

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    Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)
    Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)
    Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)

    Найбільше постраждала провінція Кентербері на Південному острові країни, де за ніч довелося евакуювати щонайменше 300 будинків.

    Сили оборони Нової Зеландії задіяли вертольоти, аби врятувати людей, які постраждали від негоди.

    Мер міста Ашбертон Ніл Браун заявив, що половину міста потрібно буде евакуювати, якщо дамби річки прорвуться.

    Додамо, що в Сполучених Штатах в результаті сильної повені постраждали сотні людей, щонайменше п'ятеро загинули.

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    Теги: Нова Зеландія негода дощ
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    Найсильніші за 100 років. Потужні дощі затопили Нову Зеландію (фото)