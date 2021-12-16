Повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона не хоче повномасштабної війни з РФ та мільйонів жертв

«НАТО не винне Україні нічого, зате винне всім своїм країнам, якщо не встоїть наша армія», – сказав президент України

Можлива повномасштабна війна між Росією і Україною може призвести до мільйонів жертв, українська сторона не хоче цього. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Брюсселі на брифінгу після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Чисельність нашої армії в рази менше армії Російської Федерації. Якщо буде повномасштабна війна, ми розуміємо, що будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Ми цього не хочемо. Якщо може бути ескалація, іноді сусіди залякують ЄС, Україну, це виглядає провокаційно, небезпечно. НАТО не винне Україні нічого, зате винне всім своїм країнам, якщо не встоїть наша армія», – сказав президент України.

Також Зеленський вважає, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО.

«Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО», – заявив глава держави.

До слова, генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією. Як відомо, Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі.

Також Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.