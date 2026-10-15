Визначено суперницю Еліни Світоліної у чвертьфіналі Уханя

Британка вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Уханя

Еліна Світоліна продовує боротьбу за тисячник

Українка Еліна Світоліна, яка у третьому колі здолала китаянку Го Ханьюй, дізналась свою суперницю у чвертьфіналу WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

У 1/8 фіналу мж собою зустрілись італійка Жасмін Паоліні (WTA 33) з Італії та представниця Великої Брританії Соней Картал (WTA 170).

Британка створла спражню сенсацію: перший сет закрила з рахунком 6:2, а у другому взагалі повісила італійці баранку.

Зустріч Еліни Світоліної та Соней Картал відубдться 16 листопада. Час матчу буде визначено згодом.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) [15] – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 0:6

До слова, Еліна Світоліна поділилась враженнями від виходу до 1/4 фіналу уханьського тисячника.

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