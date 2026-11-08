Окупована Луганщина залишилася без світла: знеструмлено 300 тис. абонентів

Це не перше масштабне знеструмлення регіону за останній час

Окупаційна адміністрація заявляє про пошкодження енергетичної інфраструктури та загрозу повторних ударів дронів

Понад 300 тис. абонентів залишилися без електропостачання на тимчасово окупованій території Луганської області після атаки безпілотників. Знеструмлення охопило південну та центральну частини регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Astra та окупаційну адміністрацію.

Про масштабне знеструмлення повідомили в так званому уряді «ЛНР». За твердженням окупаційної адміністрації, без електрики залишилися понад 300 тис. абонентів після удару безпілотників по енергетичній інфраструктурі.

Окупанти заявляють, що серед працівників енергетичних об'єктів постраждалих немає. Наслідки атаки координує спеціальний штаб із забезпечення безпеки електропостачання. Водночас загроза повторних ударів зберігається, тому ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи наступного дня, 8 листопада.

В окупаційній адміністрації також попередили про можливі перепади напруги та тимчасові відключення електроенергії в інших населених пунктах. Строків повного відновлення електропостачання наразі не назвали.

За інформацією моніторингових каналів, атака безпілотників зачепила також окуповану Донеччину. Там повідомляють про часткове знеструмлення.

скрин: керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко / Telegram

У Маріуполі, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, зафіксовано падіння уламків у Кальміуському районі поблизу плавального басейну «Нептун». Інформація про пошкодження та постраждалих у місті уточнюється.

скрин: керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко / Telegram

Попередні атаки на енергетику окупованої Луганщини

Це не перше масштабне знеструмлення регіону за останній час. Наприкінці жовтня після атаки на енергетичну інфраструктуру окупованої Луганщини без електрики залишилися понад 150 тис. абонентів. Аварійні відключення тоді охопили шість районів.

Окремо в ніч на 23 жовтня безпілотники атакували Луганськ. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання, а також виникли перебої зі зв'язком. Місцеві канали повідомляли про кілька осередків займання.