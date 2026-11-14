Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2026: традиції та молитва

Свята 15 листопада в церковному календарі – початок Різдвяного посту та День пам'яті мучеників Гурія, Самона й Авіва

15 листопада православна церква України за новоюліанським календарем розпочинає сорокаденний Різдвяний піст – Пилипівку, що триватиме до 24 грудня; водночас церква вшановує пам'ять святих мучеників Гурія, Самона та Авіва – покровителів християнського шлюбу і сімейної злагоди.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Початок Різдвяного посту

15 листопада починається Різдвяний піст – у народі його здавна називають Пилипівкою, бо він стартує одразу після дня пам'яті апостола Пилипа. Піст триває сорок днів, аж до Різдва Христового 25 грудня, і покликаний підготувати вірян до свята через молитву, покаяння і милосердя. Під час посту утримуються від м'яса, молочного та яєць; у суботу, неділю і на великі свята – зокрема Введення в храм Пресвятої Богородиці та день святого Миколая – дозволяється риба. Від суворого дотримання звільняються діти, літні люди, хворі, вагітні та подорожні.

День пам’яті святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

Гурій і Самон жили в місті Едесі на межі III–IV століть, у часи жорстоких гонінь за імператора Діоклетіана. Відмовившись принести жертви язичницьким богам, обидва зазнали катувань, тривалого ув'язнення і зрештою були страчені мечем. Трохи пізніше, за імператора Лікінія, у тому ж Едесі за сповідання Христа спалили диякона Авіва – і за церковним переказом тіло його залишилося неушкодженим у вогні. Усіх трьох церква почала шанувати разом, і з часом за ними закріпилася особлива роль – покровителів шлюбу і захисників скривджених у родині.

Це шанування підкріплене відомим церковним переданням про дівчину Євфимію. Воїн-гот, одружуючись з нею, поклявся перед гробницею трьох мучеників берегти і шанувати дружину. Слова виявилися порожніми: повернувшись додому, він знущався з неї і тримав у неволі. Євфимія щиро молилася до святих Гурія, Самона й Авіва – і ті, за переказом, чудесним чином повернули її живою до рідної домівки. З тих пір до них звертаються всі, хто шукає захисту від несправедливості у шлюбі та допомоги в щасливому одруженні.

Молитви дня

До святих мучеників Гурія, Самона та Авіва звертаються з молитвою про мир у сім'ї, збереження кохання і захист від несправедливості:

О, святі мученики та ісповідники Христові, Гурію, Самоне і Авіве! До вас, як до швидких помічників, прибігаємо і зі щирою вірою молимось: не відкиньте нас, негідних, що просимо у ваших молитов. Будьте для нас захисниками у біді та скорботі, моліть Господа, щоб дарував мирне життя, міцну віру, сімейне щастя та захист від усякого зла. Збережіть нас від спокус, зміцніть у надії на спасіння і виблагайте нам прощення гріхів. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Перший день Пилипівки здавна мав особливий настрій: господині прибирали зі столу скоромне, відвідували храм, освячували оселю свяченою водою. Вважалося важливим попросити вибачення у близьких і допомогти нужденним – бо піст, розпочатий у мирі і доброті, буде духовно плідним. Особливу увагу приділяли домашній худобі, вірячи, що святі покровителі бережуть господарство від зимових напастей.

Народні прикмети 15 листопада читали по снігу і небу:

Якщо на Гурія і Самона йде сніг – він пролежить аж до великої повені навесні.

Якщо цього дня сильний вітер – зима буде суворою та сніжною.

Початок Різдвяного посту вважався часом духовного та фізичного очищення, коли варто відмовитися від гучних гулянь та м'ясної їжі.

Вважалося, що цього дня добре допомагати жебракам – це приносило достаток у дім.

Що не можна робити

З початком посту народна традиція накладала суворі обмеження: