Пожежу в Балаклії локалізовано, проте трава досі горить

Військові прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву

Пожежу на території арсеналу у Балаклії локалізовано, військові сподіваються повністю ліквідувати її 4 травня. Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Станом на пізній вечір 3 травня на території арсеналу у Балаклії чути поодинокі вибухи. Військові повідомляють, що пожежу локалізовано та прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у Балаклії

Військові прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву

Пожежу на території арсеналу у Балаклії локалізовано, військові сподіваються повністю ліквідувати її 4 травня.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Станом на пізній вечір 3 травня на території арсеналу у Балаклії чути поодинокі вибухи. Військові повідомляють, що пожежу локалізовано та прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву, що горить на території поряд із складом боєприпасів. Працює авіація ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Деякі місцеві жителі покидають територію військового містечка на ніч.

У прес-службі Міноборони додають, що для чергування на місці події задіяні пожежні розрахунки Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, чотири пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі та інша техніка.

В режимі готовності також перебувають авіаційні засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій, які використовуються для гасіння.

Нагадаємо, прокуратура порушила справу про недбале ставлення до військової служби за фактом пожежі на колишніх складах боєприпасів у Балаклії.

Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Станом на 20.30 четверга територія арсеналу задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га.

Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.