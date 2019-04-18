Саміт Великої двадцятки вперше пройде в арабській країні



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Прапори країн G20

З 21 по 22 листопада 2020 року саміт пройде в Саудівській Аравії

Щорічний саміт країн Великої двадцятки (G20) пройде з 21 по 22 листопада 2020 року в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Як повідомляє «Новое время», під час саміту обговорюватимуться фінансові питання, економічні та соціальні теми, питання енергетики, цифрової економіки, навколишнього середовища, клімату, торгівлі, сільського господарства.

Повідомляється, що саміт країн Великої двадцятки вперше в 2020 році пройде в арабській країні.

У 2019 зустріч пройде в японському місті Осака.

Нагадаємо, у грудні 2018 року за підсумками саміту G20, який проходив у Буенос-Айресі, лідери країн-учасниць прийняли підсумкову декларацію, яка складається з 31 пункту і додатку з переліком документів, прийнятих на рівні міністрів і робочої групи.

Також президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн Великої двадцятки в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.