Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі

Невідомі у військовій формі блокують вихід Порошенка з зони паспортного контролю

Представники Державного бюро розслідувань вручають колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Представник ДБР приїхав з коробкою з документами справи. Паспорт у Порошенка забрали», – інформує журналіст «Главкома».

Також зазначається, що невідомі у військовій формі блокують вихід Порошенка з зони паспортного контролю.

«Це є провокація. Ми закликаємо не виконувати злочинний наказ і забезпечити моє конституційне право заїхати на територію України», – заявив Порошенко.

Журналіст зазначає, що слідчий ДБР дав вказівку силовикам віддати паспорт, але вони збираються вручити підозру.

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька сотень прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.



