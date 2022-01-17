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    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі

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    Паспорт у Порошенка забрали - Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Паспорт у Порошенка забрали
    фото: glavcom.ua

    Невідомі у військовій формі блокують вихід Порошенка з зони паспортного контролю

    Представники Державного бюро розслідувань вручають колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Представник ДБР приїхав з коробкою з документами справи. Паспорт у Порошенка забрали», – інформує журналіст «Главкома».

    Також зазначається, що невідомі у військовій формі блокують вихід Порошенка з зони паспортного контролю.

    «Це є провокація. Ми закликаємо не виконувати злочинний наказ і забезпечити моє конституційне право заїхати на територію України», – заявив Порошенко.

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    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі
    фото: glavcom.ua

    Журналіст зазначає, що слідчий ДБР дав вказівку силовикам віддати паспорт, але вони збираються вручити підозру.

    Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька сотень прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

    Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

    Читайте також статтю «Главкома»: Порошенко повертається. Історія «державної зради» експрезидента в деталях


    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність політика аеропорт Державне бюро розслідувань
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    Представники ДБР вручають підозру Порошенку прямо на паспортному контролі