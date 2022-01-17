Петро Порошенко: «Чому я повертаюсь до України»

Санкції мають послабити Росію та посилити Україну у безпековій перспективі

Для України дуже важливо бути потужно з’єднаною зі світом і бути на видноті серед наших партнерів в НАТО, ЄС, Канаді, США. Останні місяці це – критично важливо.

Ми не говоримо, що війна почнеться 2022 року, бо висока небезпека ескалації залишається із 2014. З 2014 по 2015 роки ми дали відсіч Путіну. Разом із добровольцями та українським народом я як Головнокомандувач ЗСУ зробив тоді все належне для того, щоб повернути дві третини Донбасу.

Тепер ми маємо одну з найнебезпечніших ситуацій не тільки для України, але і для всієї Європи, а може і всього світу

Путін демонструє дуже високий рівень безвідповідальної поведінки. Мобілізувався увесь світ: США, наші партнери у Великій Британії, НАТО. Так само як і у Варшаві, Парижі, Берліні, багатьох європейських столицях, де ми зустрічаємося з нашими партнерами, щоби висловити сподівання українців. А ми хочемо, щоби шляхом санкцій вони послабили Росію. Має бути конкретний список реальних санкцій, які почнуть працювати відразу, якщо почнеться друга фаза агресії з боку Путіна.

Санкції мають послабити Росію та посилити Україну у безпековій перспективі. Для того, щоб зростала ціна, яку доведеться платити Путіну за продовження агресії проти України. Нам потрібно поліпшувати наші оборонні засоби, маємо отримати летальну зброю. Потрібна і фінансова підтримка.

Також ми маємо отримати План дій щодо членства в НАТО

Якщо Путін вимагає гарантій нерозширення від натівських партнерів, що суперечить будь-якому міжнародному праву і бухарестським угодам, треба знайти йому гідну відповідь. Такою відповіддю буде мадридський саміт і План дій щодо членства для України та Грузії.

І також мають бути санкції проти «Північного потоку-2» не після, а перед, запобігаючи новій хвилі агресії. Так само гарантією сильної України буде і українська демократія, свобода слова, свобода зборів, гарантії для опозиції. Це – відсутність політичних утисків та вибіркового правосуддя.

Нам потрібна єдність усього світу. Нам потрібна єдність всередині країни демократичної опозиції перед лицем спроби повернути Україну в часи Януковича, повернути Україну в стан Малоросії. Ми маємо дуже рішуче зупинити ці спроби, даючи гідну відсіч

Як це можна зробити? Тільки єдністю. Єдністю в самій Україні і єдністю демократичної опозиції. Це одна з головних причин того, чому я повертаюсь до України

Декілька годин лишається до мого повернення. І ми закликаємо до єдності всіх демократичних сил для оборони України, оборони українського суверенітету, єдності, територіальної цілісності і демократії. Впродовж останніх трьох тижнів я отримував багато повідомлень електронною поштою, смс, листів, навіть із несподіваних джерел.

Я хотів би скористатись нагодою і подякувати всім друзям України, усім політикам, що нас підтримують, активістам, волонтерам, членам парламенту, журналістам і багатьом іншим. Тим, хто не мовчить, хто не стоїть осторонь. Бо Україна потребує усіх вас. Україна для вас важлива. Вона у вашому серці. І це мене робить оптимістом на майбутнє.

Я повертаюсь до України заради єдності, заради допомоги країні, щоб ми могли стати в обороні України і привернути міжнародну увагу. Також їду як депутат українського парламенту. Я не можу пропустити засідання. Починаючи від Конгресу у Британії, Бундестагу в Німеччині, французький парламент і в польському Сеймі ми мали чудові розмови з депутатами, із Сенатом. І я не можу пропустити сесію Верховної Ради – рідного українського парламенту.

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.