Жителям окупованого Донбасу приходять смс про запис їхніх розмов

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на окупованому Донбасі

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканцям окупованих районів Донбасу надходять повідомлення про запис їхніх телефонних розмов. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«За повідомленням мого представника у Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення у фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися», – повідомила Денісова.

Вона наголосила, що такі дії є порушенням положень статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів.

Також Денісова прокоментувала інформацію ЗМІ щодо відключення інтернету та мобільного зв’язку в окремих районах Луганської області.

«Дії мобільних операторів призводять до порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації особливо в нинішніх умовах загострення збройного конфлікту», — наголосила вона.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації та вжити негайних заходів реагування, аби змусити державу-агресора припинити ескалацію конфлікту на Сході України.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.