Президент доручив уряду розробити нову судову реформу

Володимир Зеленський написав статтю «Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні здобутки» для видання Financial Times

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити проєкт судової реформи, яка міститиме очищення українських судів.

Про це глава держави написав у статті «Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні здобутки» для видання Financial Times.

За словами Зеленського, влада починає розслідування щодо тих, хто діяв незаконно для знищення українських антикорупційних органів в інтересах «впливових фінансових груп і іноземних сил».

«І я попросив уряд розпочати консультації та розробити широку й амбітну програму судової реформи, яка буде міститиме очищення судів», – написав президент.

До слова, Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі розгортання конституційної кризи в країні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти президента і країни.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія «Голос» заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади».

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.