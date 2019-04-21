Президент Євроради привітав Зеленського з перемогою на виборах



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Дональд Туск

ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це Туск написав на своїй сторінці в Twitter.

«Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади = сильна українська демократія. Вітаю Володимира Зеленського. ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку», — написав він.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 квітня 2019 р.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.