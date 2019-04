Президент Євроради привітав Зеленського з перемогою на виборах

ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це Туск написав на своїй сторінці в Twitter.

«Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади = сильна українська демократія. Вітаю Володимира Зеленського. ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку», — написав він.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support.