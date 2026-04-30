День прикордонника. Президент відзначив військових держнагородами

Глава держави подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, в Запорізькій та Одеській областях

Зеленський наголосив, що без сили українських прикордонників неможливо уявити реальну силу України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами, стрічками «За мужність та відвагу» й почесними найменуваннями прикордонників і підрозділи ДПСУ з нагоди їхнього професійного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Очільник України подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, у Запорізькій та Одеській областях, а також усім підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні.

Вдячний за те, що українські прикордонники, всі підрозділи, розвідка нашої прикордонної служби справді ефективні. Ми пишаємося сформованими бойовими бригадами «Помста», «Форпост», «Сталевий кордон», «Гарт» та мобільним прикордонним загоном «Дозор», – сказав він.

Нагадаємо, 30 квітня 2026 року в Україні відзначають День прикордонника. У цей день своє професійне свято відзначають військові Державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських солдатів уранці 24 лютого 2022 року.

До 2003 року Україна відзначала День прикордонника 4 листопада – удень ухвалення Верховною Радою у 1991 році закону «Про прикордонні війська України». Цей закон втратив чинність у 2003 році у зв'язку з прийняттям нового закону «Про Національну прикордонну службу України».

З 2018 року Україна відзначає День прикордонника щороку 30 квітня. Свято встановлено указом президента України від 27 квітня 2018 року з метою відзначення внеску прикордонників у боротьбу за незалежність України, вшанування мужності та героїзму захисників державних кордонів України.