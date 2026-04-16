Зеленський зустрівся з нідерландським монархом

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український лідер заявив про важливість продовження допомоги Україні в усіх можливих формах
фото: Офіс президента

Президент розповів королю Нідерландів про останній масований обстріл України

У Мідделбурзі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Його Величності за особисту підтримку України та всього українського народу впродовж понад чотирьох років боротьби проти повномасштабної російської агресії.

Зеленський подякував королю за особисту підтримку України
фото: Офіс президента

Президент розповів монарху про те, що цієї ночі Росія знову завдала жорстокого масованого удару по Україні. Зеленський наголосив, що важливо продовжувати підтримку України всіма можливими способами та докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства й досягти достойного миру.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю. Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро.

До слова, у нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

