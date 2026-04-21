Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом Романом Дегтярьовим, який сенсаційно став чемпіоном Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Зустрівся з Романом Дегтярьовим – 17-річним шахістом із Харкова. Він став першим в історії, хто виграв чемпіонат Європи без звання гросмейстера.

Відзначив Романа нагородою «Майбутнє України».

Поспілкувалися про його шлях, тренування та плани. У шахах він із п’яти років і вже має великі перемоги як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні. Пишаємося тобою, Романе, і всіма нашими людьми», – зазначив Зеленський

Нагадаємо, Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце.

17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих. Такий результат дозволив представнику України одноосібно взяти титул.

До європейської першості українець підійшов у статусі міцного середняка. Він мав лише 126-й стартовий рейтинг серед майже п'яти сотень учасників. Утім, із перших турів Дегтярьов повів боротьбу за найвищі місця та досягнув успіху.

Юний шахіст став третім в історії чемпіоном Європи під прапором України. Раніше титули завоювали Василь Іванчук (2004) і Олександр Моїсеєнко (2013). Натомість за плечима Руслана Пономарьова та того ж Іванчука – «срібло» європейської першості.

Теги: спорт Володимир Зеленський шахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі
Вихід з глухого кута переговорів можливий. За якої умови?
28 березня, 10:38
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
25 березня, 18:44
Бельгієць у 2017 році пробився у фінал Підсумкового турніру ATP
Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри
27 березня, 16:12
Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході
30 березня, 11:57
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
8 квiтня, 13:03
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
10 квiтня, 23:38
Президент: «Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві»
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
14 квiтня, 09:40
Поки що невідомі деталі візиту українського лідера до Берліна
Зеленський відвідає Німеччину: названо дату
14 квiтня, 10:51
Роман Дегтярьов переписав історію вітчизняних шахів
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
19 квiтня, 21:37

Новини

НБА назвала найкращого захисника сезону
НБА назвала найкращого захисника сезону
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua