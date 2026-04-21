Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи

Дегтярьов мав 126-й стартовий рейтинг серед майже п'яти сотень учасників континентальної першості

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом Романом Дегтярьовим, який сенсаційно став чемпіоном Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Зустрівся з Романом Дегтярьовим – 17-річним шахістом із Харкова. Він став першим в історії, хто виграв чемпіонат Європи без звання гросмейстера.

Відзначив Романа нагородою «Майбутнє України».

Поспілкувалися про його шлях, тренування та плани. У шахах він із п’яти років і вже має великі перемоги як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні. Пишаємося тобою, Романе, і всіма нашими людьми», – зазначив Зеленський

Нагадаємо, Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце.

17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих. Такий результат дозволив представнику України одноосібно взяти титул.

До європейської першості українець підійшов у статусі міцного середняка. Він мав лише 126-й стартовий рейтинг серед майже п'яти сотень учасників. Утім, із перших турів Дегтярьов повів боротьбу за найвищі місця та досягнув успіху.

Юний шахіст став третім в історії чемпіоном Європи під прапором України. Раніше титули завоювали Василь Іванчук (2004) і Олександр Моїсеєнко (2013). Натомість за плечима Руслана Пономарьова та того ж Іванчука – «срібло» європейської першості.