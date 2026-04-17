Іран розблокував Ормузьку протоку, Зеленський увів нові санкції проти РФ. Головне за 17 квітня 2026

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Дайджест новин 17 квітня 2026 року

Іран розблокував Ормузьку протоку, король Швеції Карл XVI Густав вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії прибув до України. Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ.

«Главком» склав добірку головних подій 17 квітня.

Іран розблокував Ормузьку протоку

Удень 17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню в Лівані. За словами іранського міністра закордонних справ Аббаса Арагчі, розблокування протоки діятиме до кінця припинення вогню в Лівані.

«Відповідно до припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошений повністю відкритим на решту періоду припинення вогню, на скоординованому маршруті, як вже було оголошено Портами та Морською організацією Ісламської Республіки Ірану», – написав він.

Ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Згодом глава Білого дому повідомив, що США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%».

Візит короля Швеції

Король Швеції Карл XVI Густав вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії прибув до України з офіційним візитом. Під час візиту Карл XVI Густав зустрівся із президентом Володимиро Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.

Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак проти України, а також російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ та поширюють пропаганду.

До першого санкційного списку увійшов 121 окупант. Під санкції потрапили командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил, військово-морського флоту та ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ

У пакеті щодо релігійних діячів – дев’ять осіб, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення Росії в нашу країну. Це представники РПЦ та пов’язаних з нею структур.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Качному

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександру Качному. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді застави у 3 млн грн. Вона має бути внесена не пізніше пʼяти днів з дня застосування запобіжного заходу.

Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу

Унаслідок атаки РФ у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Інші важливі новини

  • Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу
  • Президент пояснив, як Україна може допомогти з Ормузькою протокою.
  • Ощадбанк подав новий позов проти РФ.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

