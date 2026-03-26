Головна Країна Політика
search button user button menu button

День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами
фото: Офіс президента

За словами президента, Нацгвардія стала ключовим елементом оборони України

Сьогодні, 26 березня, Національна гвардія України відзначає дванадцяту річницю створення. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами президента, Нацгвардія стала одним із ключових елементів оборони та активних дій України по всій лінії фронту. «Назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про «Азов» і «Хартію», знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання», – каже він.

День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами фото 1
фото: Офіс президента

Зеленський нагадав, що Перший корпус Національної гвардії разом з іншими нашими Силами оборони захищає один із найбільш складних, Покровсько-Очеретинський напрямок на Донеччині. «Другий корпус виконує завдання на Харківщині і робить це саме так, як потрібно. Третя бригада Нацгвардії, 18-та Словʼянська бригада, також підрозділи безпілотної складової Lasar’s Group, «Крила Омеги» і «Тайфун», бійці Центру спецпризначення «Омега» – кожна назва в Нацгвардії говорить про силу», – наголосив український лідер.

До слова, День Національної гвардії України – це свято, яке відзначають щороку 26 березня. Воно має особливе значення для всієї країни, адже вшановує службу, відданість і патріотизм військовослужбовців, які стоять на сторожі безпеки та порядку нашої держави. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як відомо, Національна гвардія України була створена у березні 1991 року після проголошення незалежності України. Головною метою цього формування було забезпечення безпеки та захист громадян у перехідний період становлення державності.

Згодом, у 2000-х роках, Національна гвардія була реформована та інтегрована у внутрішні війська. Однак, з початком російської агресії в 2014 році, стало зрозуміло, що країна потребує потужного формування для реагування на виклики безпеки. 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Національну гвардію України», який відродив її у новому форматі.

Теги: державні нагороди Володимир Зеленський Нацгвардія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua