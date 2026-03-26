День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами

За словами президента, Нацгвардія стала ключовим елементом оборони України

Сьогодні, 26 березня, Національна гвардія України відзначає дванадцяту річницю створення. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами президента, Нацгвардія стала одним із ключових елементів оборони та активних дій України по всій лінії фронту. «Назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про «Азов» і «Хартію», знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання», – каже він.

фото: Офіс президента

Зеленський нагадав, що Перший корпус Національної гвардії разом з іншими нашими Силами оборони захищає один із найбільш складних, Покровсько-Очеретинський напрямок на Донеччині. «Другий корпус виконує завдання на Харківщині і робить це саме так, як потрібно. Третя бригада Нацгвардії, 18-та Словʼянська бригада, також підрозділи безпілотної складової Lasar’s Group, «Крила Омеги» і «Тайфун», бійці Центру спецпризначення «Омега» – кожна назва в Нацгвардії говорить про силу», – наголосив український лідер.

До слова, День Національної гвардії України – це свято, яке відзначають щороку 26 березня. Воно має особливе значення для всієї країни, адже вшановує службу, відданість і патріотизм військовослужбовців, які стоять на сторожі безпеки та порядку нашої держави. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Зеленський привітав з 12 річницею створення Національної гвардії України



Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України і хто захищає Україну саме в лавах Національної гвардії. Вітаю вас із вашим днем. Дякую вам за силу. Слава Україні!

Як відомо, Національна гвардія України була створена у березні 1991 року після проголошення незалежності України. Головною метою цього формування було забезпечення безпеки та захист громадян у перехідний період становлення державності.

Згодом, у 2000-х роках, Національна гвардія була реформована та інтегрована у внутрішні війська. Однак, з початком російської агресії в 2014 році, стало зрозуміло, що країна потребує потужного формування для реагування на виклики безпеки. 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Національну гвардію України», який відродив її у новому форматі.