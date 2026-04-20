«Найсильніший союз у світі». Зеленський назвав ключові країни

Зеленський переконаний, що така четвірка держав могла б зробити Європу значно сильнішою у сфері безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відігравати ключову роль у новому безпековому форматі Європи разом із Великою Британією, Туреччиною та Норвегією, але не розглядає це як альтернативу вступу до Європейського Союзу. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Оксані Соколовій, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що Україна вже сьогодні є важливим фактором безпеки для Європи.

«Як би боляче це не звучало для наших людей, але з огляду на географію і ризики ми – фортифікація для всієї Європи. Принаймні з цього напрямку. Тому ми безумовно посилюємо Європу», – заявив глава держави.

Президент окреслив бачення потенційного оборонного союзу.

«Союз, який, на мою думку, міг би бути значно сильнішим, – це союз Норвегії, України, Британії і Туреччини. Це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу», – сказав він.

За словами Зеленського, військовий потенціал був би значним та окремо наголосив на важливості партнерства.

«Туреччина і Україна – разом ця армія сильніша за російську. У партнерстві ця армія сильніша. Починаючи з контролю Чорного моря і закінчуючи контролем повітряного простору».

Водночас президент визнав складнощі, пов’язані зі статусом цих країн.

«Щодо Туреччини є питання – законів, реформ, європейського законодавства. Я знаю, що є питання до Туреччини. Знаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Знаю, що Норвегія має багато різних систем і економічних зв’язків з ЄС. Але все одно вважаю: ці чотири країни зробили б ЄС найсильнішим союзом у світі – з найкращою безпекою в світі», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернативи європейській інтеграції: «Ми не шукаємо альтернативу. Я просто вважаю, що ці чотири країни дуже сильні і можуть посилити ЄС. Але й окремо ці чотири країни – це точно дуже сильний союз».

До слова, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані «символічні» переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.