«Найсильніший союз у світі». Зеленський назвав ключові країни

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Зеленський переконаний, що така четвірка держав могла б зробити Європу значно сильнішою у сфері безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відігравати ключову роль у новому безпековому форматі Європи разом із Великою Британією, Туреччиною та Норвегією, але не розглядає це як альтернативу вступу до Європейського Союзу. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Оксані Соколовій, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що Україна вже сьогодні є важливим фактором безпеки для Європи.

«Як би боляче це не звучало для наших людей, але з огляду на географію і ризики ми – фортифікація для всієї Європи. Принаймні з цього напрямку. Тому ми безумовно посилюємо Європу», – заявив глава держави.

Президент окреслив бачення потенційного оборонного союзу.

«Союз, який, на мою думку, міг би бути значно сильнішим, – це союз Норвегії, України, Британії і Туреччини. Це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу», – сказав він.

За словами Зеленського, військовий потенціал був би значним та окремо наголосив на важливості партнерства.

«Туреччина і Україна – разом ця армія сильніша за російську. У партнерстві ця армія сильніша. Починаючи з контролю Чорного моря і закінчуючи контролем повітряного простору».

Водночас президент визнав складнощі, пов’язані зі статусом цих країн.

«Щодо Туреччини є питання – законів, реформ, європейського законодавства. Я знаю, що є питання до Туреччини. Знаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Знаю, що Норвегія має багато різних систем і економічних зв’язків з ЄС. Але все одно вважаю: ці чотири країни зробили б ЄС найсильнішим союзом у світі – з найкращою безпекою в світі», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернативи європейській інтеграції: «Ми не шукаємо альтернативу. Я просто вважаю, що ці чотири країни дуже сильні і можуть посилити ЄС. Але й окремо ці чотири країни – це точно дуже сильний союз».

До слова, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані «символічні» переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

