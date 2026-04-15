Зеленський прибув до Італії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський прибув до Італії
Мелоні та Зеленський зустрілися у Римі
фото: АР

Українська делегація вже у Римі

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Про це повідомив речник голови держави Сергій Никифоров, передає «Главком».

Президент вже зустрівся у Римі із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Український президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

Перед тим український лідер здійснив візит до Берліна, де відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

У Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

Зеленський прибув до Італії
Зеленський прибув до Італії
