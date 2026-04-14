Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Спецпредставник та зять Трампа приїдуть до України
фото: ЕРА

Президент додав, що для України важливо зберігати діалог з американцями

Спеціальний представник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій візит до України, однак точної дати їхнього приїду поки не визначено. Про це розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає «Главком».

«Ми не отримали підтвердження, коли саме вони приїдуть, вони сказали мені, ще на початку квітня, коли я мав з ними розмову по відеозв'язку, вся моя команда, ми з ними розмовляли. Це була позитивна розмова, і вони підтвердили, що приїдуть», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що приїзд Віткоффа та Кушнера буде справедливою справою, оскільки вони неодноразово бували у Росії з візитами.

«Ми чекаємо на них будь-якого дня, коли вони будуть готові, але я думаю, що зараз вони все ще зосереджені на ситуації в Ірані та на Близькому Сході», – зазначив президент та додав, що для України важливо зберігати діалог з американцями та європейцями.

Як повідомлялось, це буде перший візит американських посадовців, уповноважених вести переговори щодо завершення війни в Україні. 

До слова, наразі американська сторона стримано ставиться до далеких поїздок через необхідність бути поруч із президентом США. Проте формат зустрічі залишається дискусійним.

Нагадаємо, CNN розібрав, чому Стів Віткофф та Джаред Кушнер стали ключовими фігурами в неофіційній, але надвпливовій дипломатичній мережі Дональда Трампа. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

