Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент

Спеціальний представник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій візит до України, однак точної дати їхнього приїду поки не визначено. Про це розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає «Главком».

«Ми не отримали підтвердження, коли саме вони приїдуть, вони сказали мені, ще на початку квітня, коли я мав з ними розмову по відеозв'язку, вся моя команда, ми з ними розмовляли. Це була позитивна розмова, і вони підтвердили, що приїдуть», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що приїзд Віткоффа та Кушнера буде справедливою справою, оскільки вони неодноразово бували у Росії з візитами.

«Ми чекаємо на них будь-якого дня, коли вони будуть готові, але я думаю, що зараз вони все ще зосереджені на ситуації в Ірані та на Близькому Сході», – зазначив президент та додав, що для України важливо зберігати діалог з американцями та європейцями.

Як повідомлялось, це буде перший візит американських посадовців, уповноважених вести переговори щодо завершення війни в Україні.

До слова, наразі американська сторона стримано ставиться до далеких поїздок через необхідність бути поруч із президентом США. Проте формат зустрічі залишається дискусійним.

Нагадаємо, CNN розібрав, чому Стів Віткофф та Джаред Кушнер стали ключовими фігурами в неофіційній, але надвпливовій дипломатичній мережі Дональда Трампа.