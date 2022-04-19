Кремль щотижня змінює цілі війни проти України (інфографіка)

Російські війська пригнали на територію України чи то воювати із домінуванням США, чи то допомагати жителям Донбасу

Російське керівництво регулярно оприлюднює «нові цілі» війни, розпочатої на території України 24 лютого

Вторгнення Росії в Україну почалося із заяви Володимира Путіна про прагнення «захистити людей (жителів ОРДЛО – ред.), над якими вісім років знущається київський режим», але надалі ціль «спецоперації» рашистських військ в Україні регулярно змінювалася. Інфографіку зі змінами цілей агресора у російсько-українській війні підготувало видання «Настоящєє врємя».

Так, уже на другий день війни голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв про необхідність «звільнити українців від гніту та дати їм самим вибрати своє майбутнє».

Надалі ціль російської війни проти України змінювалася чи не щотижня. 1 березня міністр оборони Сергій Шойгу наголошував на «загрозі Росії з боку країн Заходу», 5 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков згадав про «власну безпеку».

Втім, уже 18 березня сам хазяїн Кремля заявив про «звільнення людей (не уточнюючи, яких саме, ОРДЛО чи усієї України – ред.) від геноциду». А за два дні спікер Держдуми В’ячеслав Володін назва ціллю війни «демілітаризацію».

29 березня військовий міністр Шойгу оголосив досить скромну ціль – усього лиш «звільнення Донбасу». Але за тиждень, 7 квітня, речник Путіна Пєсков уже говорив про «запобігання Третьої світової».

11 квітня очільник зовнішньополітичного відомства Лавров заявив, що ціллю вторгнення на територію України була «боротьба із беззастережним поширенням та повним домінуванням США у світі». Втім, наступного дня Путін знову заговорив гуманітарними категоріями – мовляв, війну затіяли для того, аби «допомогти людям на Донбасі».

Російські можновладці регулярно заявляють про різноманітні цілі війни в Україні - від боротьби із домінуванням США до звичайної допомоги жителям Донбасу

Нагадаємо, що під час спроби мирних переговорів делегація РФ, крім загальних фраз про «денацифікацію» та «демілітаризацію», оголошувала і цілком конкретні вимоги до України.

Це, зокрема, визнання Криму частиною Росії, а територію ОРДЛО, яку сама Росія називає «ДНР» та «ЛНР» – незалежними державами.