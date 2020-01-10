Порошенко закликав ініціювати засідання Радбезу ООН щодо авіакатастрофи в Ірані



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П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко

Відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали, зазначив Порошенко

Україна має використати усі наявні міжнародні механізми у розслідуванні авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Ірані задля того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.

Про це заявив у п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу», - вважає Порошенко.

На його думку, ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів.

«Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні», - додає п'ятий президент.

Також Порошеннко вважає, що українській владі треба ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи українського літака.

«По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації. А Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками», - закликає політик.

На думку Порошенко, йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії, а про захист національних інтересів та імідж України.

«І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну. Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти», - резюмував Порошенко, ще раз висловлюючи глибокі співчуття рідним та близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.