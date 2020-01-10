Порошенко закликав ініціювати засідання Радбезу ООН щодо авіакатастрофи в Ірані
Відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали, зазначив Порошенко
Україна має використати усі наявні міжнародні механізми у розслідуванні авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Ірані задля того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.
Про це заявив у п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
«За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу», - вважає Порошенко.
На його думку, ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів.
«Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні», - додає п'ятий президент.
Також Порошеннко вважає, що українській владі треба ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи українського літака.
«По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації. А Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками», - закликає політик.
На думку Порошенко, йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії, а про захист національних інтересів та імідж України.
«І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну. Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти», - резюмував Порошенко, ще раз висловлюючи глибокі співчуття рідним та близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі.
Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.
Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.
Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».
Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.
Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.
Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.
Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.
Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.
Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.
Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.
Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.
Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.