Розкол у «Голосі». Лідерка партії розповіла, як вирішуватимуть конфлікт

Кіра Рудик назвала причину конфлікту у фракції

Партія «Голос» планує вирішити конфлікт у парламентській фракції під час партійного слухання. До цього у партії хочуть дочекатися висновку контрольно-ревізійної комісії щодо ситуації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила глава партії «Голос» Кіра Рудик.

За її словами, причиною конфлікту стала проблема зростання. «Коли я була головою компанії, я це вже бачила, тому я досить спокійно до цього ставлюся. Коли компанія швидко зростає, всередині відбуваються певні потрясіння», – пояснила вона.

Рудик зазначила, що для виходу з ситуації планують провести партійні слухання. «На них ми зможемо обговорити всі проблеми, про які йшлося у заявах окремих моїх колег. Почути всіх. Не тільки депутатів, але і партійців з регіонів, відомих спікерів партії і так далі», – заявила голова «Голосу».

При цьому Рудик не боїться ініціативи незадоволених членів фракції щодо заміни керівництва партії.

«На минулому з'їзді наприкінці січня ми вже виносили питання довіри голові партії з ініціативи тих же депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала, здається, майже 90% підтримки», – сказала вона.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним із головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.

Конфлікт прокоментував шоумен та член «Голосу» Сергій Притула. Він вважає, що політрада партії має почути і виконати вимогу своїх однопартійців, які вимагають перевиборів керівництва.