McDonald’s після масової критики видалив різдвяну рекламу, створену ШІ

McDonald’s переоцінив готовність аудиторії до ШІ

Нідерландський підрозділ McDonald’s спробував використати штучний інтелект для створення різдвяної реклами, але зіткнувся з потужною негативною реакцією. Компанія була змушена видалити святковий ролик під назвою «Найжахливіша пора року», повністю згенерований нейромережами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на theguardian.com.

У рекламі Санта-Клаус застряг у пробці, а велосипедист із подарунками посковзнувся на снігу. Головний посил був простий: перечекайте святкові негаразди у McDonald’s.

Однак користувачі соціальних мереж сприйняли ролик як «бездушний» та «фальшивий». «Ця реклама зіпсувала мені різдвяний настрій», – написав один із користувачів. «Скатертиною дорога, штучний інтелект!» – прокоментував інший.

Після видалення реклами компанія McDonald’s вибачилася: «Ми хотіли відобразити напружені моменти свят, але зрозуміли, що для багатьох це «найчудовіший час». Водночас творці ролика стали на захист технології: «ШІ не замінює творчість, а розширює можливості. Над проєктом 10 людей працювали 5 тижнів».

Критики парирували, вказуючи на соціальний аспект: «А де актори, хор, знімальна група? 10 людей – це мінімум порівняно зі звичайними зйомками».

Інцидент із McDonald’s показує, що навіть великі бренди можуть переоцінити готовність аудиторії приймати контент, повністю створений ШІ, особливо коли йдеться про такі емоційні та традиційні теми, як Різдво. Межа між інновацією та фальшю виявилася тоншою, ніж здавалося. На противагу, Coca-Cola, незважаючи на минулорічний негатив, знову використовує ШІ у святковій рекламі, але робить це обережніше, показуючи милих комп'ютерних тваринок без людей.

Нагадаємо, компанія Coca-Cola знову робить ставку на рекламу, створену за допомогою штучного інтелекту (ШІ), для своєї нової різдвяної кампанії Holidays Are Coming («Свята наближаються»). Це відбувається після того, як минулорічні спроби викликали хвилю критики з боку творчих професіоналів, які побоюються за свої робочі місця.