День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня – День дипломатичної служби України
колаж: glavcom.ua

Дипломати захищають інтереси нашої держави на міжнародній арені

22 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби України – професійне свято тих, хто щоденно захищає інтереси нашої держави на міжнародній арені та сприяє зміцненню її авторитету у світі.

У сучасному світі дипломатія виходить далеко за межі традиційних переговорів та підписання угод. Вона стала ключовою складовою національної безпеки, інструментом міжнародної підтримки України, рушієм економічних і культурних взаємин, а також засобом захисту прав українських громадян за межами країни.

Особливо значуща роль українських дипломатів проявляється в умовах війни. Вони докладають усіх зусиль, аби донести до світової спільноти правду про агресію, забезпечити політичну, економічну та гуманітарну підтримку держави, а також зробити позицію України помітним і впливовим фактором у діяльності міжнародних організацій і союзів.

У цей день у посольствах, консульствах та представництвах України за кордоном проходять урочисті заходи, до яких долучаються державні діячі, міжнародні партнери та громадські організації. Українських дипломатів вітають із професійним святом, висловлюючи вдячність за їхню віддану працю та значущий внесок у зміцнення миру, досягнення домовленостей і розвиток міжнародної солідарності.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем дипломатичної служби України.

Історія свята

Професійне свято було офіційно встановлене указом президента України № 1639/2005 від 21 листопада 2005 року. Ця дата була обрана не випадково. Саме 22 грудня 1917 року уряд Української Народної Республіки під керівництвом Володимира Винниченка створив Генеральний секретаріат міжнародних справ – перший центральний орган, що відповідав за зовнішню політику України та став прототипом сучасного Міністерства закордонних справ.

Дипломатична служба має ще давніші корені: традиції міжнародних відносин українських земель сягають часів Київської Русі, коли Київ активно підтримував дипломатичні контакти з Візантією, Європою та сусідніми державами.

Привітання до Дня дипломатичної служби 2025 у прозі

Вітаємо з Днем працівників дипломатичної служби! Дякуємо вам за невтомну працю на благо України, за зміцнення її міжнародного авторитету та захист національних інтересів у світі. Нехай кожен ваш крок сприяє миру, добробуту й дружбі між народами.

***

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я, сили духу і нових дипломатичних здобутків у служінні Україні та її міжнародному авторитету.

***

Щиро вітаємо з професійним святом! У цей день бажаємо мудрості в рішеннях, сили духу, нових дипломатичних досягнень і незламної віри в майбутнє нашої держави. Нехай відданість службі завжди винагороджується глибокою повагою та вдячністю.

***

Дорогі дипломати! У цей святковий день прийміть глибоку вдячність за вашу працю, терпіння й відданість Україні. Нехай усі ваші зусилля знаходять відгук у серцях партнерів і ведуть до нових спільних перемог.

***

Вітаємо з Днем дипломатичної служби! Бажаємо плідної співпраці з партнерами, мудрості у прийнятті рішень та поваги до вашої праці як на батьківщині, так і за кордоном.

***

Щирі вітання з Днем працівників дипломатичної служби України! Нехай взаєморозуміння, довіра та підтримка партнерів супроводжують кожен ваш дипломатичний крок.

***

З Днем працівників дипломатичної служби! Дякуємо вам за відданість і професіоналізм у служінні Україні на міжнародній арені. Нехай ваша дипломатія завжди сприяє побудові справедливого, мирного й дружнього світу.

***

Вітаємо з професійним святом! Щиро бажаємо вам миру, злагоди та підтримки з боку світових партнерів. Нехай кожен ваш день буде сповнений нових перспектив, добрих новин і заслуженої вдячності.

***

Щиросердні вітання з Днем працівників дипломатичної служби! Дякуємо за ваше покликання працювати задля миру, справедливості та стратегічного партнерства для України у світі.

***

Вітаємо з Днем дипломатичного працівника! Бажаємо нових можливостей, успішних переговорів і вагомих результатів у зміцненні міжнародних зв’язків нашої держави.

Вірші до Дня дипломатів

Робота ваша всім потрібна,
Вона по-своєму важка,
День дипломата України,
Сьогодні славить вся країна.
Ми всю любов, тепло, турботу,
Вклали в цей наш вірш,
Щоб в похмурий день, і у важку роботу,
Порадувати, зігріти вас він зміг.

***

Часом в далеких країнах і посольствах
Гостинності немає і хлібосольства,
Але ти повинен стояти за нас стіною
І честь берегти твоєї країни рідної.
Бажаємо дипломатам процвітання,
Здоров'я, розуміння рідні,
Нехай вас завжди зустрічає розуміння
І Батьківщини привітні вогні!

***

Кому звучить сьогодні спіч натхненний?
Кому сьогодні славу світ співає?
Тим, хто, у справах  іноземних,
Успіхів для Батьківщини досягає!
Не дарма ареною міжнародною
Зветься Ваших інтересів коло!
Лише у Вашу честь я кажу сьогодні:
З Днем дипломата! Вітають вас навколо!

***

Війни, конфлікти, не підуть ніколи,
І дипломатія буде завжди,
Всіх дипломатів у цей день вітаю,
Поменше конфліктів вирішувати бажаю!

Листівки до Дня дипломатичної служби України

День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 9
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 10

