Головна Київ Новини
search button user button menu button

Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща
фото: glavcom.ua

Відповідно до пункту 1 Розділу IV Протоколу Ради оборони міста Києва від 17.05.2023 №4 громадянам не рекомендовано відвідувати пляжі у Києві

Киян та гостей столиці закликають подбати про власну безпеку під час святкування Водохреща, яке за новоюліанським календарем відзначатимуть у вівторок, 6 січня. Міська влада рекомендує утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах без належного нагляду. Відповідне звернення оприлюднено на офіційній сторінці комунальне підприємство «Плесо», інформує «Главком».

Водночас для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.

Локації перевірені водолазами (дно обстежене та очищене від небезпечних предметів), зі зручними підходами до води та кабінками для переодягання, а також під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медпрацівників.

Офіційні локації для занурення на Водохреща

Голосіївський район:

  • Пляж «Галерний».

Деснянський район:

  • Пляж «Троєщина».

Дніпровський район:

  • Пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка», «Райдуга».

Оболонський район:

  • Озера Вербне та Йорданське.
  • Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка», пляж на Оболонському острові.

Мапа локацій доступна за посиланням.

«Безпека – наш пріоритет. Просимо занурюватися виключно у визначених та підготовлених місцях і дотримуватися рекомендацій рятувальників», – наголошують у дописі.

Також киян просять звернути увагу, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію поблизу водойм та пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу. Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.

Читайте також:

Теги: водохреща Київ Свято Водохреща столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 переможці отримали дипломи та грошові винагороди від 10 до 25 тис. грн
Кличко нагородив переможців щорічного міського конкурсу «Мистецькі горизонти» (фото)
8 грудня, 2025, 19:04
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 2025, 16:50
З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
22 грудня, 2025, 11:56
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
25 грудня, 2025, 10:56
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
26 грудня, 2025, 08:44
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 21:10
Водолази-сапери ДСНС обстежують водойму
Влучання ракети в озеро Тельбін у Києві: фахівці перевіряють воду на токсичність
31 грудня, 2025, 16:55
Для забезпечення порядку на вулиці міста було виведено посилені наряди
Новорічна ніч у столиці: поліція Києва спростувала чутки про запуск салютів
1 сiчня, 11:24
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
1 сiчня, 14:07

Новини

Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua