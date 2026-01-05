Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці

Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща

Відповідно до пункту 1 Розділу IV Протоколу Ради оборони міста Києва від 17.05.2023 №4 громадянам не рекомендовано відвідувати пляжі у Києві

Киян та гостей столиці закликають подбати про власну безпеку під час святкування Водохреща, яке за новоюліанським календарем відзначатимуть у вівторок, 6 січня. Міська влада рекомендує утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах без належного нагляду. Відповідне звернення оприлюднено на офіційній сторінці комунальне підприємство «Плесо», інформує «Главком».

Водночас для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.

Локації перевірені водолазами (дно обстежене та очищене від небезпечних предметів), зі зручними підходами до води та кабінками для переодягання, а також під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медпрацівників.

Офіційні локації для занурення на Водохреща

Голосіївський район:

Пляж «Галерний».

Деснянський район:

Пляж «Троєщина».

Дніпровський район:

Пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка», «Райдуга».

Оболонський район:

Озера Вербне та Йорданське.

Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка», пляж на Оболонському острові.

Мапа локацій доступна за посиланням.

«Безпека – наш пріоритет. Просимо занурюватися виключно у визначених та підготовлених місцях і дотримуватися рекомендацій рятувальників», – наголошують у дописі.

Також киян просять звернути увагу, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію поблизу водойм та пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу. Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.