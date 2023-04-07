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Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення
Денис Шмигаль: «Цьогоріч передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів»
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Нова концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки

Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня схвалив нову концепцію безпеки закладів освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Йдеться не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Документ також передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності», – зазначив він.

За словами міністра, концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях.

Також Шмигаль додав, що цьогоріч передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів. «Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів», –наголосив він.

Як повідомлялося, із 24 лютого 2022 року внаслідок агресивної війни Росії проти України щонайменше 3045 навчальних закладів зазнали бомбардувань або обстрілів.Як відомо, інформація про обстріли закладів освіти надходить чи не щотижня з різних куточків України. Це стосується як садочків, шкіл, училищ та університетів, що розташовані поблизу лінії фронту, так і в глибокому тилу. Чимало закладів постраждало в містах, які були окуповані загарбниками. Станом на 1 вересня 2022 року в Україні налічувалося 15297 шкіл, з яких на підконтрольних Україні територіях було розташовано 13881 заклад. З цієї кількості 1889 шкіл були розташовані на відстані не більше 40 км від кордону або зони бойових дій.

Теги: Кабмін міністр школа укриття навчання безпека Денис Шмигаль учні

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