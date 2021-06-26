Прогноз погоди на 26 червня. В Україну прийшли дощі (карта)

У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів

Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів

У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів, передає Укргідрометцентр.

Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

Власне, надзвичайно сильні опади мали місце на заході України ще в п'ятницю, 25 червня, від чого дуже сильно, зокрема, постраждало місто Львів.

Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.

meteo.gov.ua

Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

Ужгород - +28,

Львів - +26,

Луцьк - +27,

Рівне - +26,

Івано-Франківськ - +27,

Тернопіль - +27,

Чернівці - +26,

Хмельницький - +27,

Житомир - +35,

Київ - +34,

Черкаси - +34,

Вінниця - +33,

Кропивницький - +34,

Одеса - +33,

Дніпро - +33,

Запоріжжя - +34,

Миколаїв - +33,

Херсон - +31,

Сімферополь - +33,

Чернігів - +35,

Суми - +34,

Полтава - +34,

Харків - +35,

Донецьк - +35,

Луганськ - +35.

Швидкість вітру становитиме 8-8 м/с.

Сонце сяде о 21:14.

26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці.

День має свої звичаї, прикмети та іменини.

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