Прогноз погоди на 26 червня. В Україну прийшли дощі (карта)
Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів
У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів, передає Укргідрометцентр.
Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.
Власне, надзвичайно сильні опади мали місце на заході України ще в п'ятницю, 25 червня, від чого дуже сильно, зокрема, постраждало місто Львів.
Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.
Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:
- Ужгород - +28,
- Львів - +26,
- Луцьк - +27,
- Рівне - +26,
- Івано-Франківськ - +27,
- Тернопіль - +27,
- Чернівці - +26,
- Хмельницький - +27,
- Житомир - +35,
- Київ - +34,
- Черкаси - +34,
- Вінниця - +33,
- Кропивницький - +34,
- Одеса - +33,
- Дніпро - +33,
- Запоріжжя - +34,
- Миколаїв - +33,
- Херсон - +31,
- Сімферополь - +33,
- Чернігів - +35,
- Суми - +34,
- Полтава - +34,
- Харків - +35,
- Донецьк - +35,
- Луганськ - +35.
Швидкість вітру становитиме 8-8 м/с.
Сонце сяде о 21:14.
26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці.
День має свої звичаї, прикмети та іменини.
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