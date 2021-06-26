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    Прогноз погоди на 26 червня. В Україну прийшли дощі (карта)

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    У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів - Прогноз погоди на 26 червня. В Україну прийшли дощі (карта)
    У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів
    фото: ekskursiya.com.ua

    Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів

    У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів, передає Укргідрометцентр.

    Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

    Власне, надзвичайно сильні опади мали місце на заході України ще в п'ятницю, 25 червня, від чого дуже сильно, зокрема, постраждало місто Львів.

    Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.

    meteo.gov.ua

    meteo.gov.ua

    Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

    • Ужгород - +28,
    • Львів - +26,
    • Луцьк - +27,
    • Рівне - +26,
    • Івано-Франківськ - +27,
    • Тернопіль - +27,
    • Чернівці - +26,
    • Хмельницький - +27,
    • Житомир - +35,
    • Київ - +34,
    • Черкаси - +34,
    • Вінниця - +33,
    • Кропивницький - +34,
    • Одеса - +33,
    • Дніпро - +33,
    • Запоріжжя - +34,
    • Миколаїв - +33,
    • Херсон - +31,
    • Сімферополь - +33,
    • Чернігів - +35,
    • Суми - +34,
    • Полтава - +34,
    • Харків - +35,
    • Донецьк - +35,
    • Луганськ - +35.

    Швидкість вітру становитиме 8-8 м/с.

    Сонце сяде о 21:14.

    26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці.

    День має свої звичаї, прикмети та іменини.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр літо
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    Прогноз погоди на 26 червня. В Україну прийшли дощі (карта)