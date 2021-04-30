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    Окупанти запровадили в «ДНР» кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті

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    На окупованій Донеччині посилюється цензура - Окупанти запровадили в «ДНР» кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті
    На окупованій Донеччині посилюється цензура

    Псевдодепутати ухвалили «закон», за яким людей, що, на думку окупантів, брешуть в інтернеті, каратимуть штрафом, позбавленням зарплати або громадськими роботами

    Терористи «ДНР» запровадили кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

    Псевдодепутати ухвалили «закон», за яким людей, що, на думку окупантів, брешуть в інтернеті, каратимуть штрафом у розмірі до одного мільйона рублів, позбавленням заробітної плати або іншого доходу за рік або громадськими роботами.

    25 березня подібний «закон» прийняли окупанти в «ЛНР».

    Зазначимо, у ЄС вважають, що Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни.

    За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, окупанти на Донбасі вже видали 583 тисячі російських паспортів жителям ОРДЛО. З них близько 67 тисяч – неповнолітні.

    Влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства.

    За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

    Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять російською, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

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    Теги: окупанти ДНР Донеччина ОРДЛО інтернет цензура окуповані території
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