Окупанти запровадили в «ДНР» кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті

Псевдодепутати ухвалили «закон», за яким людей, що, на думку окупантів, брешуть в інтернеті, каратимуть штрафом, позбавленням зарплати або громадськими роботами

Терористи «ДНР» запровадили кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

Псевдодепутати ухвалили «закон», за яким людей, що, на думку окупантів, брешуть в інтернеті, каратимуть штрафом у розмірі до одного мільйона рублів, позбавленням заробітної плати або іншого доходу за рік або громадськими роботами.

25 березня подібний «закон» прийняли окупанти в «ЛНР».

Зазначимо, у ЄС вважають, що Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, окупанти на Донбасі вже видали 583 тисячі російських паспортів жителям ОРДЛО. З них близько 67 тисяч – неповнолітні.

Влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства.

За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять російською, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.