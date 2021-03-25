Дизпальним із заводу Марченко заправляють російські танки на Донбасі – Данілов

Новошахтинський завод нафтопродуктів під санкціями України

Дизельним пальним, що виробляє завод, яким володіє Оксана Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який знаходиться за 14 кілометрів від українсько-російського кордону, що захопила РФ.

«Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили (ввели санкції. – Ред.). Звичайно, мені дуже хотілося, щоби це було швидко, але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо у країні, в якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон», – зазначив Данілов.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.