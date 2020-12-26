«Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова

В документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно

Народні депутати доводитимуть, що заступник керівника Офісу президенту не може впливати на правоохоронні органи

Народні депутати від фракції «Слуга народу» отримали ефірні тези з вказівками щодо того, як коментувати причетність заступника керівника Офісу президента Олега Татарова до справи про заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії. Тези документа наводить видання «Бабель».

Зокрема, депутати мають наголошувати на тому, що НАБУ не має жодних звинувачень проти Татарова, які б стосувалися його роботи в Офісі президента, а скандальна справа стосується періоду 2017 року, коли він працював юристом.

Окрім цього, автори документа зазначають, що посадові обов’язки Татарова в Офісі президента не передбачають жодної можливості контролю за діяльністю правоохоронних органів та НАБУ.

«Тому не тільки некоректно, але і просто неправда – говорити, ніби Татаров може контролювати діяльність правоохоронців. Офіс президента – це допоміжний орган, основне завдання якого — забезпечувати діяльність президента України», – радять у тезах.

Також аналітики партії вказують, що Татаров написав заяву про тимчасове призупинення своїх посадових обов’язків як заступника керівника Офісу президента, щоб уникнути будь-яких звинувачень у конфлікті інтересів та у політичному тиску.

«Татаров захищатиметься як приватна особа. Призупинення посадових обов’язків означає, що на певний час, який необхідний для завершення цієї ситуації, знімається навіть гіпотетична підозра, що Татаров може використати своє службове становище для захисту себе від звинувачень НАБУ», – пояснили в партії.

До того ж в документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

«Пряму відповідальність за розвал «Укрбуду» несе Микитась, який керував компанією так, що вона збанкрутувала. Є багато повідомлень про те, що за рахунок «Укрбуду» Микитась оплачував своє розкішне життя та фінансував політиків з кола Порошенка, а можливо – давав гроші на вибори і самому Порошенку. Якби Микитась цього не робив, грошей на добудову житлових будинків вистачило б», – заявляють автори тез.

Також «слуг» запевнили, що оборудки Микитася були б неможливими, якби його не кришували тодішні посадовці держави, «і це не Татаров».

Депутатам порадили говорити про можливу несправедливість, якщо Микитась «в обмін на вигідні НАБУ свідчення» уникне взагалі будь-якої відповідальності.

«Зізнання будь-якої людини не може бути царицею доказів щодо іншої людини. Якщо Микитась визнає винним себе – це добре. Але чи достатньо доказів у НАБУ проти Татарова або інших осіб... Пресрелізи, скріншоти та заяви з посиланням на «джерело у НАБУ» не можуть бути такими доказами», – додають у документі.

Наостанок «слуг» закликали висловлювати сподівання, що процес не буде затягуватись, бо якщо підозра «зависне», це дозволить опонентам НАБУ стверджувати, що бюро «використовує такі звинувачення для підтримки своєї медійної ваги».

Як повідомлялося раніше, Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова.

24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

У четвер Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.