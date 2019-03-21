Путін може зберегти владу шляхом об’єднання Росії з Білоруссю, − Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Таким чином, Путін нібито зможе обійти конституційні обмеження кількості президентських термінів і очолити нову країну

У Кремлі розглядають сценарій збереження російського президента Володимира Путіна при владі шляхом об'єднання РФ і Білорусі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела.

За даними джерел, один із сценаріїв збереження Путіна при владі передбачає створення нової держави шляхом об'єднання Росії з Білоруссю. Таким чином, Путін нібито зможе обійти конституційні обмеження кількості президентських термінів і очолити нову країну.

Крім того, джерела в Кремлі заявили, що в адміністрації президента Росії активно обговорюються сценарії, схожі на те, що зараз відбувається в Казахстані.

Як повідомлялось, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна і Російська Федерація готові настільки йти по шляху об'єднання, наскільки до цього готові народи обох країн. У той же час він підкреслював, що такий союз може розвиватися тільки на рівноправній основі.

«Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це насамперед почули наші прихильники і опоненти в Російській Федерації. При цьому основний принцип даного проекту - рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися», - сказав глава держави.

При цьому він наголосив, що «постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним».

Як повідомлялось, 1 березня Лукашенко заявив, що Білорусь не буде брати гроші за розміщення російських військових об'єктів на території держави.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.

Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.