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Бої за Соледар, Росія закрила кордони. Головне за 11 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Бої за Соледар, Росія закрила кордони. Головне за 11 січня
фото Укрінформ

Дефіцит потужності енергосистеми зріс

Соледар на Донеччині штурмують окупанти, президент Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину, Росія закрила кордони для військовозобов’язаних. Ми зібрали головні новини 11 січня, щоб ви були в курсі важливих подій.

Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)

Російські війська намагаються захопити Соледар Донецької області, прорвавши оборону воїнів Збройних сил України. Місто має заводи, які виробляють сіль та гіпс, тому є стратегічно важливим для окупантів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат.

Візит Зеленського до Львова: з’явилися подробиці

Під час робочої поїздки на Львівщину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних

У Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь.

Чи ловитимуть військовозобов’язаних українців за кордоном? Пояснення юриста

Постанови про покарання військовозобов’язаних виносять керівники територіальних військкоматів, які перебувають в Україні і за кордон не виїжджають. Отже тих військовозобов’язаних, хто перебуває за кордоном, не можуть притягнути до відповідальності, як мінімум, поки вонине не приїдуть в Україну.

Нагадаємо, триває 322 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. 

 

 

Теги: війна росія Володимир Зеленський деокупація Донеччина

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