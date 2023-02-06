Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини

Малоймовірно, що Путін піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО

Рішення президента Росії Володимира Путіна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вказують на ймовірний розрив між його максималістськими цілями та готовністю прийняти ймовірно ризиковані рішення, необхідні для їх досягнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року він зіткнувся з спіралями військових невдач. Він міг одразу оголосити про масштабну мобілізацію, але, ймовірно, побоювався, що й без того непопулярна перспектива мобілізації ще більше зашкодить його привабливості в російському суспільстві, вважають аналітики.

ISW оцінює, що Кремль і міністерство оборони Росії із запізненням впроваджують широкомасштабні військові реформи та ставиться до ситуації в Україні як затяжної війни. Представники США та Заходу відзначають, що Путін знову схиляється до проведення «тихої мобілізації» через занепокоєння надзвичайною непопулярністю першої хвилі мобілізації. Крім того, повідомляється, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли її розпочати.

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Також аналітики зазначають, що Путін покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього та беруть на себе провину за російські військові невдачі та непопулярну політику. Путін дозволяє, а часом і сприяв російським блогерам критикувати міноборони, щоб відвести провину від себе.

«Небажання Путіна йти на ризик, безпосередньо пов’язаний із війною в Україні, вказує на те, що він, як і раніше, малоймовірно буде йти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО», – вказують аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що загрози РФ щодо НАТО не відповідають можливостям Росії і що РФ використовує ядерні загрози насамперед для залякування Заходу.

«Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої політики для підтримки власних цілей… Путін також продовжує демонструвати, що він залишається обачливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть попри те, що його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю», – зазначає ISW.

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Ключові висновки ISW за 5 лютого: