Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини
фото з відкритих джерел

Малоймовірно, що Путін піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО

Рішення президента Росії Володимира Путіна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вказують на ймовірний розрив між його максималістськими цілями та готовністю прийняти ймовірно ризиковані рішення, необхідні для їх досягнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року він зіткнувся з спіралями військових невдач. Він міг одразу оголосити про масштабну мобілізацію, але, ймовірно, побоювався, що й без того непопулярна перспектива мобілізації ще більше зашкодить його привабливості в російському суспільстві, вважають аналітики. 

ISW оцінює, що Кремль і міністерство оборони Росії із запізненням впроваджують широкомасштабні військові реформи та ставиться до ситуації в Україні як затяжної війни. Представники США та Заходу відзначають, що Путін знову схиляється до проведення «тихої мобілізації» через занепокоєння надзвичайною непопулярністю першої хвилі мобілізації. Крім того, повідомляється, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли її розпочати.

Також аналітики зазначають, що Путін покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього та беруть на себе провину за російські військові невдачі та непопулярну політику. Путін дозволяє, а часом і сприяв російським блогерам критикувати міноборони, щоб відвести провину від себе.

«Небажання Путіна йти на ризик, безпосередньо пов’язаний із війною в Україні, вказує на те, що він, як і раніше, малоймовірно буде йти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО», – вказують аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що загрози РФ щодо НАТО не відповідають можливостям Росії і що РФ використовує ядерні загрози насамперед для залякування Заходу. 

«Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої політики для підтримки власних цілей… Путін також продовжує демонструвати, що він залишається обачливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть попри те, що його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 5 лютого:

  • Чинний міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські чиновники очікують можливих наступальних операцій Росії напередодні річниці вторгнення в Україну 24 лютого, але зазначив, що російських ударних угруповань поблизу Харкова немає. 
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не використовує західну зброю для ударів по території Росії.
  • Представники США заявили, що Росія та Іран планують побудувати в Росії завод з виробництва до 6 тисяч безпілотників для бойових дій в Україні. Російське джерело стверджує, що російська компанія Lobaev Arms починає розробку та виробництво цих безпілотників.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної, а російські блогери стверджували, що російські війська останніми днями відновили наступальні операції на північний захід від Сватового.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута. Російські блогери суперечать щодо того, чи українські війська відступають із Бахмута, оскільки фінансист «групи Вагнера» Євген Пригожин заперечив заяви про відхід українських військ. ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, не зможуть змусити українців неминуче вийти з Бахмута.
  • Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили перекидають резерви на Вугледарському напрямку. 
  • Геолокаційні супутникові записи показують, що російські війська побудували укріплену базу на Арабатській косі в північно-східному Криму в період з 18 жовтня 2022 року по 21 січня 2023 року.
  • У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують ввозити з Росії медичний персонал для лікування поранених військових в окупованій Луганській області, підтверджуючи оцінку ISW про те, що російські війська готуються до поновлення наступу в Луганській області.
Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини фото 1
Читайте також: РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів – FT
Теги: війна росія Україна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального штабу
РФ включила окуповані території до свого військового округу. Розвідка пояснила, як це вплине на хід боїв
4 лютого, 10:01
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Вчора, 15:13
За словами Шольца, ФРН і країни-союзники передають Україні танки, щоб країна змогла забезпечити собі захист від агресора
Шольц іронічно прокоментував скиглення Путіна через танки Leopard для України
Вчора, 15:01
Військові наголошують, що їхня робота – надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість
The Guardian розповіла про спецпризначенців, які ведуть боротьбу з режимом Путіна в Росії
Вчора, 14:42
Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади
Путіну і Пригожину потрібен третій персонаж, який допоможе зруйнувати Росію
Вчора, 11:03
«Для рашистстького голого короля ситуація патова»
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
Вчора, 08:33

Політика

Боррель розкрив, чи планував ЄС відправляти війська в Україну
Боррель розкрив, чи планував ЄС відправляти війська в Україну
Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини
Путін боїться ризикувати у війні проти України. Аналітики ISW назвали причини
Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави
Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави
Польща збудує паркан на кордоні з РФ
Польща збудує паркан на кордоні з РФ
Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ
Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ
Масштабна хакерська атака: в Європі заблоковано тисячі серверів
Масштабна хакерська атака: в Європі заблоковано тисячі серверів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
24K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
21K
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
9173
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)

Новини

Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
4 лютого, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту