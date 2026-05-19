Повалій побідкалася, що від неї відрікся єдиний син

Повалій розповіла, як сварилася із сином через різні політичні погляди

Артистка Таїсія Повалій, яка підтримує війну Росії проти України, заявила, що від неї зрікся єдиний син Денис Повалій. Про це пише «Главком».

Про розрив стосунків із рідним сином пропагандистка Таїсія Повалій розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ. За її словами, непорозуміння через політику між нею та сином почалися ще тоді, коли Денис Повалій навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, тоді Повалій не подобалося, що оточення її сина підтримувало Помаранчеву революцію.

Денис і Таїсія Повалій фото з відкритих джерел

«З 2014 року, коли він навчався в Інституті міжнародних відносин, коли всі його друзі були «пропомаранчевими», коли всі були проти влади, а я ще стала депутатом, у мене вдома відбувалися серйозні з’ясування стосунків із сином», – розповіла співачка.

На думку Повалій, її син потрапив під вплив «пропаганди». «Йому по всіх каналах одну й ту саму інформацію подають, що Росія погана. Він потрапив під вплив пропаганди», – вважає артистка.

фото з відкритих джерел

Денис Повалий виїхав із сім’єю до Іспанії. За словами путіністки, тепер її син пише їй лише одне повідомлення на рік, коли вітає з днем народження. «Я не просила сина залишитися, бо розуміла, що він має їхати до родини. Вони тоді виїхали з Києва й переїхали до Європи. Денису теж купили квиток. Зараз у нас немає зв’язку. Денис мене просто вітає з днем народження через СМС», – сказала виконавиця.

Під час інтерв’ю Таїсія Повалій не стримувати емоції та в сльозах розповідала про стосунки із сином. Також вона зізналася, що залишилася одна, коли втратила спілкування із сином. «Я більше нікому не потрібна. Мені час йти. Ось таке в мене було в голові. Це жах», – зазначила пропагандистка.

Нагадаємо, син співачки Таїсії Повалій Денис відреагував на ухвалене 23-го жовтня рішення Вищого антикорупційного суду України про конфіскацію в артистки, котра підтримує розв'язану Росією повномасштабну війну, її майна та прав на пісні на користь держави.

Напередодні, вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі.

Як повідомляв «Главком», маєток співачки Таїсії Повалій у Петропавлівській Борщагівці офіційно перейшов в управління Фонду державного майна України. Колишнє майно Повалій пройде незалежну оцінку та буде виставлено на відкриті торги.