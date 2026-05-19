Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Повалій побідкалася, що від неї відрікся єдиний син

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Денис Повалій припинив спілкування зі своєю матір'ю Таїсією Повалій
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Повалій розповіла, як сварилася із сином через різні політичні погляди

Артистка Таїсія Повалій, яка підтримує війну Росії проти України, заявила, що від неї зрікся єдиний син Денис Повалій. Про це пише «Главком».

Про розрив стосунків із рідним сином пропагандистка Таїсія Повалій розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ. За її словами, непорозуміння через політику між нею та сином почалися ще тоді, коли Денис Повалій навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, тоді Повалій не подобалося, що оточення її сина підтримувало Помаранчеву революцію.

Денис і Таїсія Повалій
Денис і Таїсія Повалій
фото з відкритих джерел

«З 2014 року, коли він навчався в Інституті міжнародних відносин, коли всі його друзі були «пропомаранчевими», коли всі були проти влади, а я ще стала депутатом, у мене вдома відбувалися серйозні з’ясування стосунків із сином», – розповіла співачка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На думку Повалій, її син потрапив під вплив «пропаганди». «Йому по всіх каналах одну й ту саму інформацію подають, що Росія погана. Він потрапив під вплив пропаганди», – вважає артистка.

Повалій побідкалася, що від неї відрікся єдиний син фото 1
фото з відкритих джерел

Денис Повалий виїхав із сім’єю до Іспанії. За словами путіністки, тепер її син пише їй лише одне повідомлення на рік, коли вітає з днем народження. «Я не просила сина залишитися, бо розуміла, що він має їхати до родини. Вони тоді виїхали з Києва й переїхали до Європи. Денису теж купили квиток. Зараз у нас немає зв’язку. Денис мене просто вітає з днем народження через СМС», – сказала виконавиця.

Під час інтерв’ю Таїсія Повалій не стримувати емоції та в сльозах розповідала про стосунки із сином. Також вона зізналася, що залишилася одна, коли втратила спілкування із сином. «Я більше нікому не потрібна. Мені час йти. Ось таке в мене було в голові. Це жах», – зазначила пропагандистка.

Нагадаємо, син співачки Таїсії Повалій Денис відреагував на ухвалене 23-го жовтня рішення Вищого антикорупційного суду України про конфіскацію в артистки, котра підтримує розв'язану Росією повномасштабну війну, її майна та прав на пісні на користь держави.

Напередодні, вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі. 

Як повідомляв «Главком», маєток співачки Таїсії Повалій у Петропавлівській Борщагівці офіційно перейшов в управління Фонду державного майна України. Колишнє майно Повалій пройде незалежну оцінку та буде виставлено на відкриті торги.

Читайте також:

Теги: росія Таїсія Повалій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Британія створює морський альянс як доповнення до НАТО
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
30 квiтня, 09:42
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
6 травня, 04:15
Ніколь Кідман дала дала інтерв'ю на популярному американському подкасті Las Culturistas
«Була одержима росіянами». Ніколь Кідман заявила про любов до російської літератури
6 травня, 13:39
Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
7 травня, 10:21
До Путіна на 9 травня приїдуть переважно союзники та лідери квазіреспублік
Парад Путіна. Які країни приїдуть до Росії 9 травня
7 травня, 16:16
Влада Кузбасу тишком забила близько чотирьох тисяч дійних корів, офіційно пославшись на нодулярний дерматит
Розвідка: Росія приховує нову епідемію ящуру
12 травня, 15:41
Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті
«Фінський сценарій»: банк JPMorgan назвав головні умови завершення війни в Україні
16 травня, 11:13

Шоу-біз

Повалій побідкалася, що від неї відрікся єдиний син
Повалій побідкалася, що від неї відрікся єдиний син
Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026
Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026
Відомий український продюсер пояснив, скільки артисту треба мати грошей, аби спровокувати «шалений успіх»
Відомий український продюсер пояснив, скільки артисту треба мати грошей, аби спровокувати «шалений успіх»
Оголені дівчата, торт та контракт з банком. Як Макса Барського проводжали у великий концертний тур
Оголені дівчата, торт та контракт з банком. Як Макса Барського проводжали у великий концертний тур
Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні
Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні
Продюсер Полякової назвав співачку №1 станом на 2026 рік
Продюсер Полякової назвав співачку №1 станом на 2026 рік

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua